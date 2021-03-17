Çanakkale zaferi ile ilgili kolay çizimler | Çanakkale zaferi resmi çizimi

18 Mart Çanakkale Zaferi ile birlikte dünya tarihinin akışı değişti ve bütün dünya Türk'ün cesareti ile gücüne tanıklık etti. İtilaf Devletlerine karşı kazanılan 18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl büyük bir coşku ile kutlanırken konu ile ilgili birçok resim yarışması ve sergisi de düzenleniyor.

ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ KOLAY ÇİZİMLER

Her sene 18 Mart haftasında öğrenciler arasında resim yarışmaları düzenleniyor ve Çanakkale Zaferi ruhunu yansıtabilmek için yarışmada dereceye giren eserler sergileniyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili kolay çizim örnekleri ise şu şekilde :

ÇANAKKALE ZAFERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Osmanlı Devleti'nin diğer devletler tarafından "Hasta Adam" adı ile anıldığı ve iç savaşlarla uğraştığı dönemde, bütün Avrupa, Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi arasında pay etmeye çalışmaya başlamıştı. Aynı zamanda en güçlü ittifaklarından biri olan Rusya ile mühimmat taşıması yapabilmek için de Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndan geçilmesi gerekiyordu. Tam da bu sebepler ile İtilaf Devletleri bir araya geldi ve Osmanlı'ya savaş açtı.

Osmanlı topraklarını her taraftan sıkıştıran İtilaf Devletleri, Türk milletinin "hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!" sözü ile karşı karşıya kaldı. Kadın ya da erkek fark etmeksizin eli silah tutan herkes, şanlı topraklarımızı İtilaf Devletlerine karşı korudu.

Türk milleti, Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda kazandığı destansı zafer ile "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!" dedi ve hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını attı hem de dünyadaki güç dengelerini tamamen değiştirdi.



