Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanı! Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kilo top kaldırdı?

Seyit Onbaşı'nın hayatı Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde araştırılmaya başlandı. Bu yıl yani 2022 yılında Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile birlikte şehitlerimiz ve adını kahramanlıkları ile tarihimize kazıyan Türk askerlerimiz de anılıyor. Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren Seyit Ali Çabuk yani bilinen adıyla Seyit Onbaşı da merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Seyit Onbaşı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz..

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

Seyit Ali Çabuk bilinen adıyla Seyit Onbaşı Eylül 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesi Manastır şimdiki adı Koca Seyit köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi. Seyit Ali Çabuk, 1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte 1914 yılında Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve alındı.

Seyit Ali Çabuk, Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye çalışan Müttefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bombardıman yaptıkları zaman Rumeli Mecidiye Tabyasında görevdeydi. Bombardıman sırasında düşman gemilerinden atılan bir mermi Seyit Ali'nin bataryasında cephaneliğe isabet etti. Bataryadaki erlerden on dördü hayatını kaybetti, yirmi dördü ise yaralandı. Sadece Seyit Ali ile Niğdeli Ali, isimli arkadaşı yara almadan kurtulabilrdiler. Bataryanın toplarından sadece bir tanesi kullanılabilir halde idi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlar sayesinde saldırı geri püskürtülebildi.

SEYİT ONBAŞI KAÇ KİLO TOP KALDIRDI?

Seyit Ali Çabuk yani I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde çarpışan Türk askeri Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında en önemli rolü oynamıştır. Çanakkale Savaşı'nda 275 kiloluk top mermisini tek başına kaldırarak namluya yerleştiren Seyit Onbaşı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü öncesinde anılıyor.

SEYİT ONBAŞI NASIL ÖLDÜ?

Seyit Ali, 1918 yılında terhis olup köyüne döndü. Kahraman Türk askeri, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. İlk evliliğini yaptığı eşi Emine'den Ayşe adında ilk kızı savaştan önce dünyaya gelmişti. İkinci kızı Fatma 1922 yılında doğdu. Kurtuluş Savaşı sırasında tekrar orduya çağrıldı ve 26 Ağustos 1922 yılında başlayan Büyük Taarruz'a da katıldı. Seyit Ali, ilk eşi Emine Hanım'ı kaybettikten sonra ikinci evliliğini Hatice Hanım ile yaptı. Bu evlilikten Ramazan, Osman, Abdurrahman adında oğulları oldu. 1934 yılında Balıkesir’den de Çanakkale’ye giderken Havran'da konaklayan cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile görüştü. Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. Bir süre zeytinyağı fabrikasında hamallık, daha sonra ayakkabı yamayarak geçimini sağladı.1 Aralık 1939'da zatürre hastalığı yüzünden hayata gözlerini yumdu.

