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Çanakkale’de 125 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 125 kaçak göçmen yakalandı.Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinin Kocaköy köyü sahili ile Gülpınar köyü yakınlarında gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 125 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinin Kocaköy köyü sahili ile Gülpınar köyü yakınlarında gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca 5 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 minibüs ve 1 otomobile de el konuldu.

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