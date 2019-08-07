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Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir mevkiinde, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 17 Afganistan uyruklu mülteci ve 3 organizatör yakalandı.Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 ayrı ticari taksi içinde kaçmaya hazırlanan 17 Afganistan uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 3 organizatörü yakaladı.Mülteciler, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir mevkiinde, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 17 Afganistan uyruklu mülteci ve 3 organizatör yakalandı.
Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 ayrı ticari taksi içinde kaçmaya hazırlanan 17 Afganistan uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 3 organizatörü yakaladı.
Mülteciler, Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine gönderildi. V.D., E.T., A.G. isimli organizatörler ise gözaltına alındı.

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