Çanakkale’de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu Sahil Güvenlik’e bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 17 erkek, 5 kadın, 20 çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilerek işlemlerine başlandı.

