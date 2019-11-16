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Çanakkale’de 44 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyünde zeytinlik alanda saklanan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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