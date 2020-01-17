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  4. Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 70 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye gezen sahil güvenlik ekipleri, denizde seyir halinde iki lastik bot tespit etti.

Botları durduran ekipler, Afganistan uyruklu 35'i çocuk ve 12'si kadın olmak üzere 70 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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