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Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:29 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında 22’si çocuk, 6’sı kadın ve 13’ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakaladı. Ekipler, Ayvacık açıklarında ise lastik bot içinde 14’ü Suriyeli, 10’u Filistin ve 5’i Yemen uyruklu toplam 29 kaçak göçmen yakaladı.

İki ayrı lastik botta yakalanan toplam 70 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık

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