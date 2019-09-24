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Çanakkale'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 92 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi açıklarında, bir grubun lastik botla Midilli yönüne doğru gittiğini belirledi.

"TCSG 28" Bot Komutanlığınca 2 mil açıkta durdurulan bottan alınan ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

"TCSG 81" Bot Komutanlığı ekipleri de Kadırga Burnu mevkisi açıklarında, aynı ülke vatandaşı 42 düzensiz göçmeni yakalayıp sahile getirdi.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen operasyon Sahil Güvenlik

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