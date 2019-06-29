HABER

Çanakkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 22:58 | Son Güncelleme

Çanakkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Bayramiç Devlet Hastanesi arkasındaki eski mezarlık yanında yerde yatan yaralı bir kişi olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yakup Güder (67) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmayla aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu maktulü bıçakladığı iddia edilen Okay Ç. (29) saklandığı evde yaralı olarak bulundu.

Bayramiç Devlet Hastanesine getirilen Okay Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Hakkari'den acı haber! Şehidimiz varHakkari'den acı haber! Şehidimiz var
Kilometrelerce kuyruk! Saatlerce bekledilerKilometrelerce kuyruk! Saatlerce beklediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'nı karıştıran olay! Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Son dakika: Hakkari'den acı haber! Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber! Şehidimiz var

Yaz tatili için Türkiye’ye gelenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kilometrelerce kuyruk! Saatlerce beklediler

Kocaeli'de düğünde kavga: 11 yaralı

Düğünde ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

29 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, Sayısal Loto devretti

TEM Otoyolu'ndaki bir minibüs polisleri alarma geçirdi

Hareketli dakikalar! Polis alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.