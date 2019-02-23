HABER

Çanakkale'de etkili kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Çanakkale'de etkili kar yağışı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ-Doğan ZELOVA/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipi ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımın tamamen durduğu kentte öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düşerken, özellikle Lapseki ve Gelibolu ilçeleri beyaza büründü.
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar ve fırtına, Çanakkale'yi etkisi altına aldı. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve tipi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de durduruldu. Gökçeada ve Bozcaada'ya gün içinde yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımın sağlanabildiği tek hat olan Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de saat 11.45 itibariyle fırtınınanın etkisini arttırması ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle durduruldu. Böylece Çanakkale'de deniz ulaşımı tamamı durdu.
Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin yanı sıra Biga ve Ayvacık ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü kentte fırtına ve kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Polis ve jandarma, il genelindeki yol güzergahlarını sürekli kontrol edip, durum hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. Yetkililer şu an için il genelinde kapalı yol bulunmadığı, yağışın gün boyu ve yarın da etkili olması beklendiğini belirtirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikktali olunması istendi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de etkili kar yağışıÇanakkale'de etkili kar yağışıÇanakkale'de etkili kar yağışıÇanakkale'de etkili kar yağışı

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Özel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek olduÖzel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek oldu
Yüksekovalı esnaf, Farsça öğreniyorYüksekovalı esnaf, Farsça öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili kritik açıklama!

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Mersin'de midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

İstanbul'da kar yağışı başladı

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.