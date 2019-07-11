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Çanakkale'de fırtına çatıları uçurdu, direkleri devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesine bağlı 8 köyde kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20'yi aşkın evin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi - Koyunevi köyünde alüminyum malzemeden yapılmış çatının parçalanarak savrulması yüzünden bir vatandaş hafif yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına 20'den fazla evin çatılarının uçmasına, bazı elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine yol açtı.

İlçede gece saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gülpınar, Babakale, Bademli, Koyunevi, Balabanlı, Korubaşı, Bektaş ve Behramkale köylerinde 20'yi aşkın evin çatıları uçtu, bazı ev ve ağılların istinat duvarları yıkıldı. Bölgede elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle de geceden bu yana bazı köylere elektrik verilemiyor.

Bektaş köyünde bir otomobil üzerine düşen kiremitler nedeniyle hasar gördü. Koyunevi köyünde ise alüminyum malzemeden yapılmış çatının parçalarının isabet etmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Ayrıca, Kadırga ve Sivrice koylarında şemsiyeler ve şezlonglar uçtu, iskeleler zarar gördü.

Çevre ve Şehircilik ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüklerine bağlı ekipler hasar tespitine başladı.

- "Kötü bir gece geçirdik"

Bademli köyünde zeytinyağı fabrikasında hasar oluşan Ahmet Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü bir gece geçirdiklerini söyledi.

Köyde birkaç ev ve ağılda zarar olduğunu belirten Erdoğan, "Bir afet yaşadık. Bölgemize geçmiş olsun. Diğer köylerde de hasar olduğunu gördük. Ciddi bir felaket oldu. İnşallah bir daha yaşamayız." diye konuştu.

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