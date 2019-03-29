Çanakkale’de gaybubet evlerine operasyon: 5 gözaltı

Çanakkale’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ’gaybubet evleri’ne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) il merkezi ve ilçelerde belirlenen ‘gaybubet evlerine’ gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Daha sonra şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

