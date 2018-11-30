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Çanakkale'de organize suç örgütü çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 20:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, bazı kişilerden zorla para aldıkları ve esnafa baskı uygulayarak iş yerlerini almaya çalıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik polis operasyon düzenledi.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, bazı kişilerden zorla para aldıkları ve esnafa baskı uygulayarak iş yerlerini almaya çalıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik polis operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafa baskı ve tehdit uygulayarak iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, bazı kişilerden zorla para aldıkları, vermeyenleri ölümle tehdit ettikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı, teknik takip başlattı. Polis, İdris Çaylak liderliğindeki, Erol Bingöl, Erhan Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun, Murat Aksöz ve Ahmet Askar'ın il merkezinde işyerlerinin olduğunu belirledi. Operasyon için harete geçen ekipler, önce şüpheliler Ahmet Aksar ve Erhan Bingöl, bir esnaftan seri numaraları alınmış parayı zorla aldığı sırada suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayetçilerin ifadeleri sonrasında aynı grup içerisinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüpheliler İdris Çaylak Erol Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun ve Murat Aksöz de 27 Kasım günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da bugün adliyeye sevk edilen 5 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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