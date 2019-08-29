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Çanakkale'de orman yangını (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:30 | Son Güncelleme

KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'nin Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Yangın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine 20 metre kadar yaklaştı. Ekiplerin müdahalesiyle daha fazla ilerlemesine izin verilmedi. Yoğun duman nedeniyle camları açık olan Göğüs Servisi'ndeki hastalar, olumsuz etkilenmemesi için başka bir servise alındı. Yoğun duman nedeniyle Acil Servis'te olağanüstü durumlar dışında kısa süreliğine hasta alınmadı.
AFAD'tan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:
"29 Ağustos 2019 Perşembe günü ilimiz Merkez Kepez Beldesi Hava Radar Mevzii Komutanlığı yolu üzerinde bulunan polis atış poligonu civarında saat 14.54 sularında orman yangını meydana gelmiştir. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 15.00 itibariyle müdahale edilmeye başlanmıştır. Müdahaleyle birlikte yangın bölgesiyle koordinasyon sağlayarak ihtiyaç olan iş makinalarını yangın mahalline yönlendirmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Yangına müdahalede ihtiyaç duyulan yangın söndürme araçları Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Özel Sektör Kuruluşlarından temin edilerek yangın bölgesine yönlendirilmiştir.​ Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 3 helikopter, Boğaz ve Garnizon Komutanlığından 1 greyder, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 ekip eşliğinde tam donanımlı arama kurtarma aracı, DSİ Şube Müdürlüğünden 1 dozer, Hava Radar Mevzi Komutanlığından 1 loder, 1 su arazözü, Çan TKİ Linyit İşletme Müdürlüğünden 1 dozer, Lapseki Tümad Madencilikten 1 dozer, Çanakkale 18 Mart Köprü İnşaatı Limak Şantiyesinden 1 dozer, Kepez Belde Belediyesinden 4 Kepçe, 1 greyder, 1 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, Lapseki, Çan, Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Yenice Belediyelerinden 1’er su ikmal aracı, Çanakkale Belediyesinden 1 dozer, 7 su arazözü, 116 Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığından 2 su ikmal aracı olmak üzere toplam 59 yangın söndürme ve iş makinesi ile beraberinde 180 personelle müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir."

BURAK GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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