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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda 7-14 Şubat tarihleri arasında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından 13 kişi, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 2 şüpheli altına alındı.‘1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda 7-14 Şubat tarihleri arasında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından 13 kişi, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan da 2 şüpheli altına alındı.
‘1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 24,28 gram bonzai ve 3 bin 215 TL ele geçirildi.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

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