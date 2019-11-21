Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası, gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alındı.

Sazak köyü Tahtalı mevkiinde akşam saat 21.20 sıralarında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 60 kişilik ekip, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 itfaiye sevk edilmişti. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangın için ekiplerin aralıksız çalışmaları sonucu yangın gecenin geç saatlerinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

