HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Hukukçu Epözdemir canlı yayında açıkladı

Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Hukukçu Epözdemir canlı yayında açıkladı

12.05.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hukukçu Rezan Epözdemir, katıldığı bir televizyon programında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 gün olan hapis cezası ile ilgili konuştu. Canan Kaftancıoğlu'nun hapis yatıp yatmayacağı hakkında bilgi veren Epözdemir, önemli detaylar verdi. Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? İşte haberin detayları...

Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Hukukçu Epözdemir canlı yayında açıkladı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamasına ilişkin hukukçu Reza Epözdemir bilgi verdi.

Hukukçu Epözdemir, Habertürk ekranlarında katıldığı bir televizyon programında, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'na yönelik verdiği karar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Normal koşullarda bu hapis cezasının infazı olurdu. Fakat 15 Nisan 2020 tarihinde bir infaz düzenlemesi yapıldı. Bu infaz düzenlemesi şunu getirdi aslında: Bazı suç tipleri hariç şartlı salıvermeyi 2003'te 1/2'ye getiriyor, denetimli serbestliği ise 1 yıldan 3 yıla çıkarıyor. Belirleyici kriter ise suçun 30 Mart 2020'den önce işlenip işlenmediği."

CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

"Canan Kaftancıoğlu'nun mahkum olduğu suçlara baktığımızda, ilk önce şartla salıverilmeden faydanalacak. 4 yıl 11 ay 20 gün, infaz düzenlemesiyle 2 yıl 5 ay 25 güne düşecek. Sonrasında da denetimle serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkarıldığı için aslında fiilen bir yatarı olmayacak sadece infaz işlemlerini tamamlaması için usülen önce cezaevine girecek, şartla salıverilme ve denetimle serbestlik kendisine uygulanmak suretiyle salıverilecek. Dolayısıyla fiilen yatarı olmayacak, bu iki durumdan faydalanacak."

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun tweetinin sırrı ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezasıSON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun tweetinin sırrı ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni karar!DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni karar!
AK Partili ismin gösterdiği fotoğraf Mecliste tansiyonu yükseltti: Haysiyetsiz, şerefsiz...AK Partili ismin gösterdiği fotoğraf Mecliste tansiyonu yükseltti: Haysiyetsiz, şerefsiz...
ABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayıABD'den Türkiye'ye silah satışıyla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken Rusya-Ukrayna savaşı detayı
Anahtar Kelimeler:
CHP Canan Kaftancıoğlu

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

İşte Türkiye'nin en yoksul şehri!

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Düşük faizli konut kredisi detayları belli oldu

Kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu: Vur onları baba diye bağırmış

Kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu: Vur onları baba diye bağırmış

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi

Tam 74 sene önce İsmet İnönü talimat vermişti! Bir devir sona erdi

Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.