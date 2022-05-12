Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi? Hukukçu Epözdemir canlı yayında açıkladı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamasına ilişkin hukukçu Reza Epözdemir bilgi verdi.

Hukukçu Epözdemir, Habertürk ekranlarında katıldığı bir televizyon programında, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'na yönelik verdiği karar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Normal koşullarda bu hapis cezasının infazı olurdu. Fakat 15 Nisan 2020 tarihinde bir infaz düzenlemesi yapıldı. Bu infaz düzenlemesi şunu getirdi aslında: Bazı suç tipleri hariç şartlı salıvermeyi 2003'te 1/2'ye getiriyor, denetimli serbestliği ise 1 yıldan 3 yıla çıkarıyor. Belirleyici kriter ise suçun 30 Mart 2020'den önce işlenip işlenmediği."

CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

"Canan Kaftancıoğlu'nun mahkum olduğu suçlara baktığımızda, ilk önce şartla salıverilmeden faydanalacak. 4 yıl 11 ay 20 gün, infaz düzenlemesiyle 2 yıl 5 ay 25 güne düşecek. Sonrasında da denetimle serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkarıldığı için aslında fiilen bir yatarı olmayacak sadece infaz işlemlerini tamamlaması için usülen önce cezaevine girecek, şartla salıverilme ve denetimle serbestlik kendisine uygulanmak suretiyle salıverilecek. Dolayısıyla fiilen yatarı olmayacak, bu iki durumdan faydalanacak."



