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Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi

14.12.2020 17:23 | Son Güncelleme:
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemeye tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemeye tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı, takipsizlik kararına itiraz etmişti. İtiraz üzerine takipsizlik kararının kaldırılmasıyla birlikte savcılık, Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenledi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 tarihinde saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar ilçesi Kuzguncuk mahallesine geldiği ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi.
Fahrettin Altun’un avukatının Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek bu eylemden sonra şüpheli Canan Kaftancıoğlu şahsi Twitter hesabından yayımladığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malım koruduğu, halkın hakkım hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı.
Kaftancıoğlu’nun savunmasında suçlamayı kabul etmediğinin kaydedildiği iddianamede, soruşturma neticesinde şüpheli tarafından yayımlanan yazıların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’yla teminat altına alınan ifade ve eleştiri özgürlüğü sınırları dahilinde vücut bulup suç teşkil etmeyeceğinden bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, ihbar edenin itirazı üzerine bu kararın İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı hatırlatıldı.

10,5 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu’nun “suç işlemeye tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse şüpheli Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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