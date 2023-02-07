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Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkeme kararını verdi

07.02.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, beraatine karar verildi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkeme kararını verdi

Canan Kaftancıoğlu hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce suç oluşmadığı gerekçesiyle bozma kararı verilmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Canan Kaftancıoğlu katılmadı. Mahkeme, Kaftancıoğlu hakkında beraat kararı verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019 tarihinde 5 ayrı suçtan toplam toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz talebi üzerine dosyayı değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi de kararı kısmen onadı, kısmen bozdu.

Yargıtay, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onadı. Kaftancıoğlu, toplam 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için 31 Mayıs 2022'de Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu, cezaevindeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında aynı gün tahliye edildi.

Yargıtay'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezası ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezası ise bozuldu. Yargıtay kararında, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

DHA

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