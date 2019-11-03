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Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2019 22:51 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İsviçre'nin kuzeyindeki Solothurn kantonuna bağlı Grenchen kentinde düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğini terör örgütü PKK yandaşları bastı. Uzun süre salonda kalan PKK'lılar polisin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı - Program, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılımıyla gecikmeli başladı

Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İsviçre Birliğinin davetlisi olarak ülkeye geldi.

SALONA GİREREK KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Grenchen'deki salonda düzenlenmesi planl DAVETLİYDİanan Cumhuriyet Bayramı etkinliğine dakikalar kala PKK'lılar salona girerek kürsüyü işgal etti.

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SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu bez parçası ve örgüte ait paçavraları açan yaklaşık 10-15 kişilik grup, zaman zaman CHP'lilerle sözlü tartışmaya girdi.

Bunun üzerine organizasyon görevlileri güvenlik nedeniyle parti mensuplarını salonun dışına çıkardı.

ÖZKOÇ VE KAFTANCIOĞLU OTEL LOBİSİNDE BEKLEDİ

Baskın esnasında yüzlerce CHP'li salon dışında bekletilirken program için salona gelen Özkoç ve Kaftancıoğlu da otel lobisinde gelişmeleri takip etti.

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Polisin, terör örgütü yandaşlarını salon dışına çıkarması ve gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından program gecikmeli başladı.

Öte yandan, İsviçre'nin en çok okunan gazetelerinden Blick'in olaya ilişkin haberinde, CHP'liler ile PKK'lılar arasında "ağız dalaşı" yaşandığı, polisin araya girmesiyle olayların büyümesinin engellediği yazıldı.

(AA)

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CHP Cumhuriyet Bayramı etkinliği isviçre PKK Canan Kaftancıoğlu

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