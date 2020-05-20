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Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 21:09 | Son Güncelleme

Telegram'da 'Ebabil Harekâtı' adıyla grubu bulunan ve yaklaşık 18 bin aktif üyesi olan bir topluluğun spam saldırısı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı.

Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı

Kendilerini "Twitter'da Türkiye ve Türk milleti aleyhine paylaşımlarda bulunanlarla mücadele etme amacıyla kurulmuştur" cümleleriyle tanımlayan Ebabil Harekâtı'nın Telegram grubunda 18 bine yakın abonesi bulunuyor. Twitter'da ise 18 bini aşkın takipçileri var.

'Ebabil Harekâtı'nın spam saldırısı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı.

Twitter'dan yapılan uyarıda, 'Bu hesap kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun' ifadesi yer aldı.

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canankaftancioglu

HESABI KISITLANANLAR NE YAPABİLİR?

Twitter hesabı kısıtlanan kullanıcılara şu mesajı veriyor:

Hesabınız Twitter Kuralları’nı ihlal etmiş olabileceği için sınırlandırıldıysa Twitter’da gezinmeyi sürdürebilirsiniz, ancak bu durumdayken yalnızca takipçilerinize Direkt Mesaj gönderebilirsiniz. Tweetleme, Retweetleme veya beğenme gibi işlemleri gerçekleştiremezsiniz ve geçmiş Tweetlerinizi yalnızca takipçileriniz görebilir.

Sınırlandırılmış durumdayken, geri sayımı başlatmadan önce bazı işlemleri tamamlamanızı isteyebiliriz. Bu işlemler, e-posta adresinizi onaylama, hesabınıza telefon numarası ekleme veya kurallarımızı ihlal eden Tweetleri kaldırmayı içerebilir.

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