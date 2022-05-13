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Canan Kaftancıoğlu paylaşımı yapan Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nerelidir?

13.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Erdim gündemde yer alıyor. Oyuncu Ümit Erdim, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası alması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bu haber sonrası vatandaşlar Ümit Erdim hakkında araştırmalara başladı. İşte haberin detayları!

Canan Kaftancıoğlu paylaşımı yapan Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nerelidir?

Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı yorumla gündemde yer alıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bugün, Canan Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Oyuncu Ümit Erdim ise karar sonrasında Kaftancıoğlu'na destek verenlere tepki gösterdi. Ümit Erdim hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÜMİT ERDİM CANAN KAFTANCIOĞLU'NA HANGİ YORUMU YAPTI?

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdim "Bu hanımın twitleri ve savunduğu şeyler Google aramalarında mevcut. Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'Vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli'de doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol aldı.

Canan Kaftancıoğlu paylaşımı yapan Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nerelidir?

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı. Erdim, 2019'dan itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı.

ÜMİT ERDİM DİZİLERİ

  • Böyle mi Olacaktı? (Konuk) - 1997
  • Hayat Bilgisi (Var Mısın Arif) - Kanal D - Show TV - 2003-2006
  • Gönül (Cemali) - Kanal D - 2006
  • Selena (Zülfikar Yıldız) - atv - 2006-2009
  • Adanalı (Konuk) - atv - 2008-2009
  • Teyzanne (Damperli) - Star TV - 2009
  • Benzemez Kimse Sana (Yarışmacı) - Star TV - 2012
  • Doksanlar - atv - 2013
  • Kapanmadan Kazan (Konuk) - atv - 2013
  • Şefim (Konuk) - atv - 2013
  • Benzemez Kimse Sana (Jüri Üyesi) - Star TV - 2015
    Şampiyon - 2019-
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Ümit Erdim Canan Kaftancıoğlu
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