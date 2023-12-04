Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! Aşırı stres ve üzüntü bakın hangi hastalıklara yol açıyor

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa tiroid hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Uzman isim ifade edilemeyen duyguların hangi hastalıklara sebep olabileceğine de tek tek sıraladı.

Tiroid hastalıklarının ifade edilemeyen duygular, aşırı stres ve üzüntüden sonra teşhis edildiğini söyleyen Karatay 'Stres hormonu otoimminiteyi başlatıyor. Yani vücudun direnç mekanizmasını yıkıyor. Yani bütün kronik hastalıkların ve de akut hastalıkların altında mutlaka stres var.

Neden stres var onu da söyleyeyim. Çünkü stres hormonu kortizoldür. Yani kortizol çok yüksek olduğu zaman akut stresler dediğimiz ani yükselmeler de dahil. Yani bir kaza olması, ani bir üzüntü ve ani bir kayıp olması mesela deprem gibi... Veya kronik stres var. Bunlar işte kronik stresle beraber tiroid hastalıkları da başlıyor.' açıklamasını yaptı.

Bu durumda olan kortizol yüksekliğinden aşırı üzüntüden dolayı tiroidlerde dengesizlik oluşmuş bir hastalık teşhisi konmuş birinin hemen ilaca başlamasının fayda etmeyeceğini de söyleyen Karatay; 'Hemen tiroid nodülü olan hastaların tiroidleri alınıyor. Tiroid bezleri çok önemli mümkün olduğunda alınmaması lazım. Mecbur kalınca yapılıyor.' dedi.







