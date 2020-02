Canan Karatay'dan koronavirüs uyarısı

Karatay, yine bir vatandaşın İnegöl köfte hakkındaki sorusu üzerine, “İnegöl köfte istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Doyana kadar yiyin sakıncası yok” dedi.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI



Bir vatandaşın aşılarla ilgili sorusuna ise Karatay şu cevabı verdi:

"Ben çocuk doktoru değilim, ben grip aşısına karşıyım. Bakın koronavirüs çıktı. Bu sene kullanılan grip aşısı 2016 yılının virüslerine karşı yapılmış. 3 tane krofinya virüsünde üretmişler. Ama virüsler bu kadar teknoloji uzay ileride ama insanlar daha virüsleri halledemedi. Virüsler her sene her dakika kılıf değiştirir. Görüyorsunuz korona virüsüne aşı, kardeşim korona virüsüne aşı yapamazsınız. 18 ay 24 ay sonra çıkacak dediler zaten o zaman korona virüsü kalmıyor. 7 tür korona virüsü var şimdi. 2019'u konuşuluyor ondan öncekiler ne oldu? Diğer virüslerden farkı yok, mangalda kül bırakmıyorlar. Virüs demek canlı vücudun içinde hayvanda olabilir, bitki de olabilir yaşar büyür kuru yerde yaşamaz. Yani hücre içerisine girer hücrenin içindeki materyalleri kullanır büyür hücreyi parçalar. Hücrenin içine girebilmesi için hücrenin kapıları açılması lazım. Zayıf bir hücrede kapılar açılır. Sağlık bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı tek yolu kendi hücrelerimizi güçlü ve sağlıklı kılmaktır."

