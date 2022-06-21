Canan Karatay ısrarla tavsiye etti: Kanı sulandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği öneriyle yaşlanmaktan korkanlara seslendi. 79 yaşındaki ünlü isim, obezite, kalp ve şeker hastalıklarına karşı verdiği doğal besin tavsiyeleriyle ön plana çıkıyor.

Canan Karatay, Omega-3'ün her gün mutlaka yiyeceklerle ya da gıda olarak alınması gerektiğini vurguluyor. Omega-3'ün yaşlılığı önlediğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmak için Omega-3'e "İyileştiren yağ" diyor.

CANAN KARATAY'DAN OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

Cilt esnekliğini ve gerginliği korur

Meme ve kolon kanserinden korur.

Kalp krizi, hipertansiyon ve felç hastalıklarını önlerler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ani ölümleri önler.

Kilo almayı ve obeziteyi önler, kilo vermeyi kolaylaştırır

Diyabet hastalığını önler

Aspirin gibi kanı sulandırır. Aspirin gibi mide ve bağırsakta kanamaya neden olmazlar.

Depresyon ve şizofreniyi önler. Ayrıca lohusa depresyonunu önler.

Adet öncesi görülen sıkıntıları önler.

HANGİ BESİNLERDE OMEGA-3 VAR?

Omega-3 yağ asitleri ağırlıklı olarak deniz ürünlerinde bulunur. En çok chia tohumunda bulunduğu öne sürülüyor. Bunların haricinde bazı sebzelerde de bulunuyor. Örneğin; somon, sardalya gibi yağlı tuzlu su balıkları, chia tohumu, fındık, kırmızı et, yumurta ve soyada bol miktarda bulunabilir.



