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  4. Canan Karatay ısrarla tavsiye etti: Kanı sulandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Canan Karatay ısrarla tavsiye etti: Kanı sulandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır, bağışıklığı çelik gibi yapar...

21.06.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ürünlerden verdiği tavsiyelerle ön plana çıkıyor. Başta obezite olmak üzere birçok hastalığa karşı tavsiyelerde bulunan Karatay, bu sefer yaşlanmaktan korkanlar için öneride bulundu. Yaşlanmak istemeyenlere seslenen Canan Karatay, her gün mutlaka vücudunuza girmesi lazım diyerek o vitamini işaret etti.

Canan Karatay ısrarla tavsiye etti: Kanı sulandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği öneriyle yaşlanmaktan korkanlara seslendi. 79 yaşındaki ünlü isim, obezite, kalp ve şeker hastalıklarına karşı verdiği doğal besin tavsiyeleriyle ön plana çıkıyor.

Canan Karatay, Omega-3'ün her gün mutlaka yiyeceklerle ya da gıda olarak alınması gerektiğini vurguluyor. Omega-3'ün yaşlılığı önlediğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmak için Omega-3'e "İyileştiren yağ" diyor.

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CANAN KARATAY'DAN OMEGA-3'ÜN FAYDALARI

  • Cilt esnekliğini ve gerginliği korur
  • Meme ve kolon kanserinden korur.
  • Kalp krizi, hipertansiyon ve felç hastalıklarını önlerler.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Ani ölümleri önler.
  • Kilo almayı ve obeziteyi önler, kilo vermeyi kolaylaştırır
  • Diyabet hastalığını önler
  • Aspirin gibi kanı sulandırır. Aspirin gibi mide ve bağırsakta kanamaya neden olmazlar.
  • Depresyon ve şizofreniyi önler. Ayrıca lohusa depresyonunu önler.
  • Adet öncesi görülen sıkıntıları önler.

HANGİ BESİNLERDE OMEGA-3 VAR?

Omega-3 yağ asitleri ağırlıklı olarak deniz ürünlerinde bulunur. En çok chia tohumunda bulunduğu öne sürülüyor. Bunların haricinde bazı sebzelerde de bulunuyor. Örneğin; somon, sardalya gibi yağlı tuzlu su balıkları, chia tohumu, fındık, kırmızı et, yumurta ve soyada bol miktarda bulunabilir.


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