Canan Karatay ısrarla tavsiye etti: Kanı sulandırır, kilo vermeyi kolaylaştırır, bağışıklığı çelik gibi yapar...

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği öneriyle yaşlanmaktan korkanlara seslendi. 79 yaşındaki ünlü isim, obezite, kalp ve şeker hastalıklarına karşı verdiği doğal besin tavsiyeleriyle ön plana çıkıyor.
Canan Karatay, Omega-3'ün her gün mutlaka yiyeceklerle ya da gıda olarak alınması gerektiğini vurguluyor. Omega-3'ün yaşlılığı önlediğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşlanmak için Omega-3'e "İyileştiren yağ" diyor.
Omega-3 yağ asitleri ağırlıklı olarak deniz ürünlerinde bulunur. En çok chia tohumunda bulunduğu öne sürülüyor. Bunların haricinde bazı sebzelerde de bulunuyor. Örneğin; somon, sardalya gibi yağlı tuzlu su balıkları, chia tohumu, fındık, kırmızı et, yumurta ve soyada bol miktarda bulunabilir.
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