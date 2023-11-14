Canan Karatay listeyi verdi! Kış aylarında vücudumuza kalkan olacak besinler bakın nelermiş

Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir uyarıda daha bulundu. Soğuk havaların etkisini artırdığı şu günlerde artan grip ve nezle vakalarının ardından Karatay, kış hastalıklarından korunma yöntemlerini açıkladı.

Kışın sağlımızı korumak için ilk adımımızın temizlik maddelerinden kurtulmak olduğunu söyleyen Karatay 'Hastalıkların en büyük sebebi yani bağışıklık sistemimizi çökerten en büyük sebep toksinler. Ev içi toksinleri, okul içi toksinleri. Evin iyi havalanması önemli. Kimsayalları evimize sokmamamız lazım. Çamaşır suları, deterjanlar ve yumuşatıcılardan kurtulmamız' dedi.

Beslenme tarafında ise kış sebzelerinin önemli olduğu söyleyen Karatay; 'Lahana, karnabahar, pırasa, sarımsak, soğan, havuç, patates, yer elması, kereviz bütün bunlar çok önemli. Ama bunların doğal olması lazım ilaçlı olmaması lazım' açıklamasını yaptı.

Sabah kahvaltılarında ise en önemli meyvenin zeytin olduğunu söyleyen Karatay; 'Kışında yazında kahvaltıda en önemli meyve zeytindir. Başka meyve yemeleri şart değil. Biraz havuç gibi turp gibi şeyler kahvaltı da tüketilebilir.' dedi.

Bakliyat konusunda ise 'Kesinlikle ithal olmasın. İthallerde GDO var. Onlardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Yerli bulduğumuz zaman istediğimiz kadar tüketebiliriz. Mercimek ve yeşil mercimek çorbası çok önemli. B vitamini çok ihtiva ettiği için çok önemlidir. Kuru fasülyede çok önemlidir. Nohutun nişastası çok fazladır. Özellikle şeker hastaları ve glutene hassasiyeti olanların nohuttan ve leblebiden uzak durmaları lazım' diye konuştu.

Kışın sofralarda sakatatın çok önemli olduğunu söyleyen Karatay; 'Kelle paça çok önemli. Yani iç organlar önemli. Ayak paça, kemik suyu bunlardaki vitaminler çok önemli. Omega3 var, C vitamini var, doğal kolajen var. Bunlar kışın bizi güçlendirecek, bütün virüslere, mikroplara, bakterilere karşı vücudumuzun hücrelerine kalkan olacak. Tabii ki yumurta da çok önemli. Beyazı ve sarısı ile birlikte yenecek' dedi.

