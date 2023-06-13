Canavar anne nişanlısıyla birlikte 9 yaşındaki çocuğunu işkence ederek öldürdü...

Cani anne ve suç ortağı nişanlısı 9 yaşındaki çocuğunu aylarca eve kapattı... Uzun süren işkence ve tecritten sonra bugün Alfie Steele, evlerinin küvetinde ölü bulundu. 41 yaşındaki annesinin nişanlısı Dirk Howell ve 35 yaşındaki Carla Scott, bugün çocukları Alfie Steele'i öldürmekten suçlu bulundu.

ZAVALLI ALFİE'NİN VÜCUDUNDA 50'DEN FAZLA YARA İZİ GÖRÜLMÜŞTÜ

2021 yılının Şubat ayında Alfie'nin vücudunda 50'den fazla yara görülmüştü. Bu olayın ebeveynleri tarafından yapıldığı düşünülmüştü.

KEMERLE VE TERLİKLE DÖVÜLDÜ, SOĞUK SUYA SOKULDU...

İngiliz mahkemesi olayı araştırdığında, zalim çiftin Alfie'yi uzunca bir süre kemer ve terlikle kırbaçladığını tespit etti. Öte yandan mahkeme araştırması sonrası küçük çocuğun soğuk suya batırıldığı fark edildi.

ALFİE YILLARDIR EZİYET ÇEKİYORMUŞ...

Geçmişte yaşanan bir olayla ilgili görgü tanığının ifadesine göre, Alfie eve girmek için yalvararak, "girmeme izin ver" dedi. Görgü tanığına göre sokağa atılan Alfie, olay sonrası çığlık çığlığa ağlayarak eve girmek için yalvarmış.

West Mercia Polisi'nden PC Stacey Hegenbarth, 18 Şubat 2021 tarihinde Alfie'yi bir odada hareketsiz bulmuştu. Hegenbarth, zavallı çocuğu bulduğunda çırılçıplak olduğunu ve yerde yattığını ifade ederek yanında annesi olduğunu düşündüğü bir kişinin de Alfie'ye kalp masajı yaparken gördüğünü söyledi.

Ayrıca Hegenbarth Alfie'yi bulduğu mekanla ilgili, "Yerde büyük, kirli, kötü lekeli bir şilte vardı. Nevresim yok, yatak yoktu. Zemin kirli ve yapışkandı. Sanırım bir köşede kırık bir gardırop vardı. Çok dağınıktı" dedi.

