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Cani baba eşini ve oğlunu acımasızca katletmişti! Kızını ve torununu kaybeden anne sert konuştu: Onun kellesini istiyorum

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
15.10.2024 21:13
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Adana’da eşi Deniz Suna (43) ve oğlu Alperen Suna’yı (16) bıçaklayarak öldüren Cem Suna (47), ‘Eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme’ ve ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu ve eşini canice katleden baba Cem Suna, ifadesinde "Asıl mağdur benim" derken, Deniz Suna'nın annesi Neriman Toker'den sert bir açıklama geldi. Toker, "Karardan hiç mutlu değilim. Onun kellesini istiyorum" dedi.

Cani baba eşini ve oğlunu acımasızca katletmişti! Kızını ve torununu kaybeden anne sert konuştu: Onun kellesini istiyorum

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde 10 katlı apartmanın 9’uncu katındaki dairede, 19 Ağustos 2023’te emekli Cem Suna ile eşi Deniz Suna ve oğlu Alperen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Cem Suna, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve oğlunu bıçakladı. Suna, ardından bıçakla kendine zarar verdi.

EŞİNİ 39, OĞLUNU 49 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese gelen polis, daireye girdiğinde, aileyi kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekibini çağırdı. Yapılan kontrolde Deniz Suna ile oğlu Alperen’in öldüğü belirlendi. Yaralı Cem Suna ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 17 yıllık eşi Deniz Suna’yı 39, oğlu Alperen’i ise 49 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen, kendisinde de 26 bıçak yarası bulunan Cem Suna, tedavisinin ardından taburcu edilip, 4 Eylül 2023’te tutuklandı.

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"ASIL MAĞDUR BENİM"

Tutuklu sanık Cem Suna, 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan Suna, “Bugüne kadar sustuysam, adalete olan güvenimden sustum. Herkes hükmünü vermiş. Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önüne geliyor. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek” dedi.

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2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti Cem Suna'yı hakkında ‘eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme’ ve ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı.

"ONUN KELLESİNİ İSTİYORUM"

Duruşmaya katılan Deniz Suna’nın annesi Neriman Toker (64), “Eline bir kağıt almış, ‘çok iyi bir babaydım, çok iyi bir eştim’ diyerek bizlere yarım saat masal anlattı. Kızımı ve torunumu canice katleden katil, o kadar rahat ki anlatamam. Karardan hiç mutlu değilim. Onun kellesini istiyorum. Ciğerini, kalbini, derisini yüzsünler bana versinler, belki o zaman biraz daha rahatlarım" dedi.

"ÜZÜNTÜMDEN ORGANLARIM İFLAS ETMİŞ DURUMDA"

Toker açıklamasının devamında ise, "Üzüntümden bütün organlarım iflas etmiş durumda. Acımı dindiremiyorum ancak o katilin aynı işlemleri görmesini bekliyorum. Benim çocuğum ve torunum ağlayarak gitti. Benim çocuğum komşusuna, ‘Aleyna kurtar, bizi lime lime kesiyor’ demiş ve sonra sesi kesilmiş” ifadelerini kullandı.

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Adana kız müebbet hapis torun
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