HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Caniler bu kez de Edirne’de ortaya çıktı

Caniler bu kez de Edirne’de ortaya çıktı

18.01.2021 23:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Caniler bu kez de Edirne’de ortaya çıktı

Edirne’nin Havsa ilçesinde arka iki bacakları kesilmiş halde yavru köpek bulundu.

Edirne’nin Havsa ilçesinin Hacıgazi Mahallesi’nde, iddiaya göre yemek yemek için bir bahçeye giren köpeğin arka bacaklarının kesik olduğunu gören vatandaşlar, köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medya üzerinden Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’ne gönderdi. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, Havsa ilçesine gelerek yaralı köpeği alıp İstanbul’da bulunan özel bir hayvan kliniğine götürdü.

70586916-7963-47e4-bbdc-924f2103122b

"SİMETRİK KESİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

Klinikte yapılan ilk belirlemelere göre köpeğin arka bacaklarının simetrik kesildiğini ve bir insan yapısı olduğunu düşündüklerini söyleyen Yılmaz, cinsel istismara maruz kalıp kalmadığının ise bugün yapılan kontrollerin ardından netleşeceğini ifade etti. Köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirten Yılmaz, yaşanan vahşetle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
4 yıldır aranıyordu! Ahırdan çıktı4 yıldır aranıyordu! Ahırdan çıktı
Facebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yolFacebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

18 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Kars'ta 4 yıldır aranan cinayet zanlısı Ağrı'da ahırda yakalandı

4 yıldır aranıyordu! Ahırdan çıktı

Böylesi görülmedi! Saniyede bir hapşırıyor

Böylesi görülmedi! Saniyede bir hapşırıyor

'Ana' lakaplı uyuşturucu şebekesi lideri, haber sitesinde ‘uyuşturucuyla mücadele’ yazısı yazdırmış

'Ana' lakaplı uyuşturucu şebekesi lideri bakın ne yazdırmış

Kadın doktora şok! Hastası gibi odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadıköy'de hareketli anlar! Vapurdan denize atlayan kişiyi başka bir yolcu kurtardı

Şoke eden anlar! Herkesin gözü önünde vapurdan atladı

Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı

Cinsel istismar zanlısı davul zurnayla karşılandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.