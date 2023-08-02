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    4. Caniliğin böylesi! Yenidoğan bebeğini makasla öldürdü... Çöp kutusuna atıp arkasına bile bakmadan gitti

    Caniliğin böylesi! Yenidoğan bebeğini makasla öldürdü... Çöp kutusuna atıp arkasına bile bakmadan gitti

    02.08.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Liverpool şehrinde yaşayan Rachel Tunstill isimli bir kadın yenidoğan bebeğini makasla öldürerek mutfaktaki çöp kutusuna attığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan cani annenin cezaevinde hayatını kaybettiği açıklandı.

    İngiltere’de kendi çocuğunu 14 kez makasla bıçaklayarak öldüren bir anne manşetlerdeki yerini almıştı. Yenidoğan bebeğinin cansız bedenini evlerindeki mutfağın çöpüne atarak arkasına bile bakmadan uzaklaşan anne birinci derece cinayetten iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Genç kadının cezaevinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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    Erkek arkadaşı yan odada bilgisayar oyunu oynarken evinde doğum yapan Tunstill bebeğini makasla boğazından, sırtından ve ensesinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sevgilisine düşük yaptığını ifade eden kadın savunmasız bir kişiyi öldürme suçundan cezalandırılmıştı.

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    Bir hapishane sözcüsü genç kadının öldüğünü açıklayarak, “HMP Styal mahkumu Rachel Tunstill, 1 Ağustos 2023'te cezaevinde öldü. Cezaevindeki tüm ölümlerde olduğu gibi, Hapishaneler ve Denetimli Serbestlik Ombudsmanı soruşturma yapacak” ifadeleri kullanıldı. Tunstill’in ölüm nedeni henüz kesin olarak bilinmiyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet İngiltere yenidoğan

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