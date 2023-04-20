Çankırı bayram namazı saati ne zaman? Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet takvimine göre Çankırı bayram namazı saati

Çankırı bayram namazının saati hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram sabahı camiler dolup taşacak. 26 Mart'ta başlayan on bir ayın sultanı ramazan, bu akşamki son iftarla uğurlandı. Yarın milyonlarca Müslüman birbiriyle bayramlaşacak. Çankırı bayram namazı yarın cemaat ile beraber kılınacak. İşte Çankırı bayram namazı saati ile ilgili detaylar...

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAATİ NE ZAMAN?

Çankırı bayram namazı saati 06:31 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Çankırı Atkaracalar bayram namazı saati: 06:33

Çankırı Bayramören bayram namazı saati: 06:32

Çankırı Çerkeş bayram namazı saati: 06:33

Çankırı Ilgaz bayram namazı saati: 06:30

Çankırı Kızılırmak bayram namazı saati: 06:29

Çankırı Kurşunlu bayram namazı saati: 06:32

Çankırı Orta bayram namazı saati: 06:33

Çankırı Şabanözü bayram namazı saati: 06:32

Çankırı Yapraklı bayram namazı saati: 06:30

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

