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Çankırı'da 3 otobüs ve 1 minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

19.10.2023 22:33 | Son Güncelleme:
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Çankırı'da lastik fabrikasının işçilerini taşıyan 3 otobüs ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı.

Çankırı'da 3 otobüs ve 1 minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Çankırı-Ankara kara yolu üzerinde Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastik fabrikasının işçilerini taşıyan 3 otobüs ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 36 kişi yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, araçların geçişini tek şerit üzerinden sağladı.

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Kazaya ilişkin inceme başlatıldı.

(İHA)

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Çankırı Minibüs kaza otobüs

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