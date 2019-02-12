Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'nın Orta ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara ve birçok kentte hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'de merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem sebebiyle endişeli anlar yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre 20.14'teki depremden hemen sonra da artçı depremler meydana geldi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi.
ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor." dedi.
Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin ardından hemen ilçelerde görüştüklerini belirtti.
Aktaş, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor ancak her ihtimale karşı ekiplerimiz hazır bekliyor." ifadesini kullandı.
Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk de "Depremi hissedip, dışarı çıktık. Gelen ilk bilgilere göre, herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Köylerle de temasa geçtik." diye konuştu.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Çankırı'nın Orta ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amacıyla ilçe genelinde okullar tatil edildi.
Orta Kaymakamı İlhan Kayatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bütün köylerle irtibat kurulduğunu ancak bir sorunun bulunmadığını, sabah daha geniş çaplı araştırma yapacaklarını söyledi.
Kayatürk, tedbir amacıyla okulların bugün (13 Şubat Çarşamba) tatil edildiğini belirtti.
(AJANSLAR)
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