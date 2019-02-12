Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'nın Orta ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara ve birçok kentte hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'de merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem sebebiyle endişeli anlar yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre 20.14'teki depremden hemen sonra da artçı depremler meydana geldi. 20.23 ve 20.31'de Çankırı Orta ilçesi merkezli 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha hissedildi.

ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde depreme ilişkin, "İlçelerin tamamıyla temas kurduk. Şu an için herhangi bir sorun görülmüyor." dedi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre, merkez üssü Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin ardından hemen ilçelerde görüştüklerini belirtti.