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Çankırı'da kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'

20.11.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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Kar ve fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar sebebiyle D100 kara yolu ulaşıma kapandı. Saatlerce yolda mahsur kalan vatandaşlar isyan etti. Yolda mahsur kaldığını ve üşüdüğünü belirten Hakan Doruk, “Neredeyse 4 saattir burada bekliyoruz. Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz, donduk” diye konuştu.

Çankırı'da kar çilesi! Yol trafiğe kapandı, saatlerce mahsur kaldılar: 'Açlıktan öleceğiz'

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D100 kara yolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle saatlerce mahsur kaldı. Uzun kuyruklar oluşan kara yolunda sürücüler kontak kapatırken, vatandaşlar belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde ihtiyaçlarını giderebildi. Kış lastiği olmayan araçların Çerkeş ilçesinden Kızılcahamam istikametine geçmesine izin verilmedi.

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“3 SAATTİR BURADA BEKLİYORUZ"

3 saattir yolda beklediğini ifade eden TIR şoförü Mustafa Akar, “Kocaeli - Trabzon hattında çalışıyorum. Bolu tüneli kapalıymış, bu yüzden 3 saattir burada bekliyoruz” dedi.

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“AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ, ÜŞÜYORUZ"

Yolda mahsur kaldığını ve üşüdüğünü belirten Hakan Doruk, “Neredeyse 4 saattir burada bekliyoruz. Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz, donduk” diye konuştu.

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Belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde konaklayan Recep Ardahan, “Erzincan’dan İstanbul’a doğru gidiyorduk. Çerkeş’te yolda kaldık. Tırlar yolu kapatmış, emniyet ekipleri de güvenlik için geçişe izin vermiyor. Belediyenin tahsis ettiği yerde bekliyoruz. Ekiplerden sabah ulaşıma açılacak bilgisine ulaştık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Çankırı kar
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