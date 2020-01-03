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  4. Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

Çankırı merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

Çankırı merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yozgat'daki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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çankırı Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ

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