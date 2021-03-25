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Çankırı ve Konya'da yüz yüze eğitime kar engeli

25.03.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava Konya ve Çankırı'da eğitimi de olumsuz etkiledi.

Çankırı ve Konya'da yüz yüze eğitime kar engeli

Konya'nın 16 ilçesi ile Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

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HAMİLELER VE ENGELLİLER İDARİ İZİNLİ

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli, kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler de bu süre zarfında idari izinli sayılacak.

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