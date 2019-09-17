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Çankırı'da Ahilik Haftası kutlamaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun da katıldığı programda yılın ahisine şet kuşatıldı

Çankırı'da, 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın ahisine şet kuşatıldı.

Ahilik Haftası nedeniyle 100. Yıl Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin ve yarenliğin kardeşlik ve dostluk demek olduğuna işaret etti.

İnsanın kendi kardeşini seçemediğini ancak dostunu seçebildiğini belirten Aktaş, "Çankırı'da böyle ahilik, yarenlik anlayışı olduğu için çok şanslıyız. Dostluğun, kardeşliğin tecelli ettiği yarenliğin ana unsuru ahlaktır. Bu kültürü sürdürdüğümüz ölçüde toplum içinde de huzura yansıyacağı kesindir. Bu nedenle yarenliği sonuna kadar destekleyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Çankırı'nın muazzam bir kültüre ve büyük bir medeniyete öncülük yaptığını söyledi.

Dünü, dünde bırakmamak gerektiğini bugüne ve yarına da taşımak gerektiğini ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Dün dedelerimiz 6 asır boyunca Bosna'da, Kudüs'te hangi dilden, dinden ırktan olursa olsun temel hak ve özgürlükler ekseninde insanları bir arada yaşattılar, can, mal, ırz, namus akıl, din, fikir ve vicdan hürriyetlerini sistematik bir yapı içinde cari kıldılarsa aynı mana ve ruhu bugün de bizler hatırlatmamız gerekir. Ecdadımız, bütün insanlığa dün, bugünün ütopyasını yaşattı. Bundan sonraki süreçte de bir, beraber, kardeş dost hep birlikte Türkiye olma şuuruyla, yarınların adil ve merhametli küresel düzenini kuracak, gençliğimizi bu ilkeler çerçevesinde yarınlara hep birlikte hazırlayacağız."

Konuşmaların ardından yaran gösterisi gerçekleştirildi, yılın ahisi seçilen Sefer Tekmen'e şed kuşatıldı.

Programa, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkan Vekili Muhammed Yavuz İnci, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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