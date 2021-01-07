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Çankırı’da arazi meselesi kanlı bitti: 1 ölü

07.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da arazi meselesinden dolayı bir kişi eniştesini vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, Bayramören ilçesi Oymaağaç Köyü’nde yaşayan M.P.

Çankırı’da arazi meselesinden dolayı bir kişi eniştesini vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Bayramören ilçesi Oymaağaç Köyü’nde yaşayan M.P. (67) ile eniştesi İbrahim Çorlu (58) arasında arazi anlaşmazlığından dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.P., eniştesi Çorlu’yu av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay yerinde bulunan Çorlu’nun ise M.P’yi sopa ile yaraladı.
Çevrede bulunan vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan M.Ç. Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorlu’nun oğlu B.Ç. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

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