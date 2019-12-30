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  4. Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 31 yaralı

Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 31 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:41 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 22'si yabancı uyruklu 31 kişi yaralandı.

Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 31 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 22'si yabancı uyruklu 31 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Ilgaz ilçesine bağlı Çörekçiler köyü mevkiinde meydana geldi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis’ten İstanbul'a giden M.B. (51) yönetimindeki 61 S 1418 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önde giden K.A.'nın kullandığı 33 VFR 84 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 22'si yabancı uyruklu toplam 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüsün içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Çankırı'da otobüs TIR'a çarptı: 31 yaralı

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