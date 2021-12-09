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Canlarını hiçe saydılar, bahaneleri değişmedi: Acelem var

09.12.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, üst geçit yerine yoğun trafiğin bulunduğu yoldan karşıya geçerek canlarını hiçe sayan üniversite öğrencilerinin tek bahanesi, ‘Acelem var’ oldu. Trafik polisinin kurallara uymayan üniversite öğrencisine, ‘Bu son dersiniz olabilirdi’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıllarda iki üniversite öğrencisinin Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Adıyaman-Gölbaşı karayolu Ticaret ve Sanayi Odası yakınlarında yolun karşı tarafına geçmek istedikleri esnada bir aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.

Yaşanılan feci kaza sonrasında kazanın yaşandığı bölgeye bir üst geçit kuruldu. Üst geçidin kurulmasına rağmen Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin, araçların vızır vızır geçtiği yolda bariyerlerin üstünden zıplayarak yolun karşı tarafına geçmeleri dikkatlerden kaçmadı. Üst geçidi kullanmak yerine süratle gelen araçların arasından yolun karşı tarafına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerinin ortak bahanesi ise ‘Acelem var’, ‘Derse yetişmeye çalışıyorum’ sözleri oldu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü trafik polis ekiplerince kurallara uymayarak canlarını hiçe sayan yayalar tek tek uyarıldı.

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Çoğu öğrenci, onca uyarıya yine de aldırış etmedi. Üst geçidi kullanın uyarılarının dahi olduğu bölgede öğrencilerin üst geçidi kullanmamasından dolayı kazalarda zaman zaman yaşanmaya devam ediyor. Üst geçit yerine yolu kullanan kişilerden dolayı oldukça zor anlar yaşadığını da dile getiren sürücüler, vatandaşları üst geçit kullanmaları konusunda uyardı.

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''SON DERSİN OLABİLİRDİ''

Araçların süratle ilerlediği bölgede üst geçidi kullanmak yerine yolu kullanan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerine uyarılarda bulunan trafik polis ekiplerine ‘Acelem var derse yetişmem lazım’ sözüne karşı polis memuru, ‘Bu son dersin olabilirdi’ sözlerini kullandı.

Polis ekipleri, üniversite öğrencilerinden üst geçidi kullanmalarını ve yoldan geçmemelerini istedi.

(İHA)

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Adıyaman
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