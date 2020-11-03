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Canlarını hiçe sayıp dakikalarca tırın arkasında ilerlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 15:41 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde patenci gençler canını hiçe saydı. Seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapan gençlerin tehlikeye aldırış etmeden yolda ilerlediği anlar amatör kameralara yansıdı.

Canlarını hiçe sayıp dakikalarca tırın arkasında ilerlediler

Olay Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paten süren 4 genç, daha hızlı yolculuk yapabilmek için kendilerine tehlikeli bir yöntem seçti. Seyir halinde bulunan bir tırın arkasına tutunan gençler, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktu. Adeta ölüme meydan okuyan gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, gençlerden birinin yolculuk esnasında tek eliyle tutunarak, diğer eliyle de sigara içtikleri görülüyor.

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TIR DURUNCA AYRILDILAR

Gençlerin yolculuk esnasındaki sakin tavırları da dikkat çekiyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk eden gençler, Darıca merkezin yakınlarında tırın durmasıyla ellerini bırakarak yollarına patenleriyle devam ediyor. Gençler, tırı bıraktıktan sonra ise arkasına takıldıkları tırın sürücüsüne de el sallamayı ihmal etmiyor.

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İHA

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