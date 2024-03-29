Canlı Artvin seçim sonuçları! Artvin seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Kocatepe mi CHP adayı Bilgehan Erdem mi mevcut başkan ve İYİ Parti'nin adayı Demirhan Elçin mi kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Artvin seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Artvin'deki seçim yarışı AK Parti'nin adayı Mehmet Kocatepe, CHP adayı Bilgehan Erdem ve İYİ Parti'nin adayı Demirhan Elçin arasında geçecek. Artvin seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Artvin seçim sonuçları Mynet'te olacak. Artvin'de Demirhan Elçin mevcut belediye başkanı ve bu seçimde İYİ Parti'den aday gösterildi. AK Parti'nin Artvin Belediye Başkan Adayı ise Mehmet Kocatepe. CHP'nin adayı ise Bilgehan Erdem.



