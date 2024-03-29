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Canlı Aydın seçim sonuçları! Aydın seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mustafa Savaş mı CHP adayı Özlem Çerçioğlu mu kazanacak?

29.03.2024 14:16
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Yerel seçim sonuçları haftanın en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor, bununla doğru orantılı olarak Aydın seçim sonuçları da Aydınlılar tarafından sonucu merakla beklenen yerler arasında! Aydın'da büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu mu yoksa AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş mı seçimi kazanacak?

Canlı Aydın seçim sonuçları! Aydın seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mustafa Savaş mı CHP adayı Özlem Çerçioğlu mu kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Aydın seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Aydın'daki seçim yarışı Özlem Çerçioğlu ile AK Parti adayı Mustafa Savaş arasında geçecek. Aydın seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Aydın seçim sonuçları Mynet'te olacak. Aydın'da Özlem Çerçioğlu, 2019'daki seçimlerden galibiyetle ayrılmıştı. Mustafa Savaş ise daha önceki iki seçimde de olduğu gibi AK Parti tarafından Aydın'da aday gösterildi.

MEVCUT BAŞKAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968'de Nazilli-Aydın'da doğdu. 2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2019 yılında da yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

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AK PARTİ'NİN ADAYI MUSTAFA SAVAŞ

Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın’ın Çine ilçesinde doğdu. Savaş, geçen iki seçimde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti tarafından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. TBMM 26, 27 ve 28. dönem AK Parti Aydın milletvekili seçilerek meclise girdi.

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