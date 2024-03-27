Canlı Bayrampaşa seçim sonuçları! Bayrampaşa'da seçimi İlknur Kovaç Bayraktar mı Hasan Mutlu mu kazanıyor?

Türkiye, seçim atmosferinde! Siyasi partiler adaylarını belirledi ve propaganda dönemi boyunca çalışmalarına devam etti. Seçim günü Bayrampaşalı vatandaşlar Bayrampaşa seçim sonuçları konusunda da araştırmalarını sıklaştırdı. Bayrampaşa seçim sonuçları gün içerisinde belli olacak. Bayrampaşa'da İlknur Kovaç Bayraktar ve Hasan Mutlu iki favori isim.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Bayrampaşa seçim sonuçları Mynet'te olacak. Bayrampaşa'daki 2019 seçimlerinde AK Parti yarışı önde götürmüştü. Son belediye başkanı Atilla Aydıner, bu seçimde AK Parti tarafından aday gösterilmedi.

Bayrampaşa seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR

Avukatlık görevini yürüten İlknur Kovaç Bayraktar, daha önce AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmıştı.

CHP'NİN ADAYI HASAN MUTLU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bayrampaşa adayı ise Hasan Mutlu. Karabük doğumlu Hasan Doğu, daha önce CHP Bayrampaşa ilçe başkanı olarak da görev yapmıştı.







