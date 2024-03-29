Canlı Bingöl seçim sonuçları! Bingöl seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Erdal Arıkan mı DEM Parti adayı Aydın Bürçün mü kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Bingöl seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bingöl'deki seçim yarışı Erdal Arıkan ile Aydın Bürçün arasında geçecek. Bingöl seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Bingöl seçim sonuçları Mynet'te olacak. Bingöl'de Erdal Arıkan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilmişti. Aydın Bürçün ise DEM Parti'nin Bingöl belediye başkan adayı oldu.



