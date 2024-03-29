Canlı Gaziantep seçim sonuçları! Gaziantep yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Fatma Şahin mi, CHP adayı Muzaffer Ertürk mü?

Gaziantep seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz. Fatma Şahin’in belediye başkanlığını yaptığı kenti uzun yıllardır AK parti yönetiyor. Gaziantep’te 2024 yerel seçimleri için büyük bir heyecan yaşanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti yeniden Fatma Şahin’i aday gösterdi. CHP ise yarışa Muzaffer Ertürk ile girdi. İYİ Parti’nin de Gaziantep adayı Yaşar Sağlam oldu.

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

AK Parti Gaziantep’te 2019 yerel seçimlerini yüzde 53,97 oranında bir oy alarak büyük bir farkla kazanmıştı. Gaziantep’te 2019 seçimlerinde ikinci parti ise DSP’den yarışa giren Celal Doğan olmuştu. Doğan 2019 yerel seçimlerinde yüzde 26,20 oranında bir oy almıştı. AK Parti 2024 yerel seçimlerinde de yine yarışa Fatma Şahin ile girecek ancak bu kez yarışta CHP’nin adayı Muzaffer Ertürk’ün olması bekleniyor.

Gaziantep’te İYİ Parti’nin adayı Yaşar Sağlam, Yeniden Rafah Partisi’nin adayı Şükrü Yılmaz, DEM Parti’nin adayı ise Selman Tutumlu.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





