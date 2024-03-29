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Canlı Kahramanmaraş seçim sonuçları! Kahramanmaraş seçim sonuçlarında AK Parti adayı Fırat Görgel mi CHP adayı Mukaddes Zeynep Arıkan mı önde?

29.03.2024 15:08
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Kahramanmaraş seçim sonuçları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yaklaşık 61 milyon seçmen yerel seçimlerde 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleyecek. Bu kapsamda Kahramanmaraş seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Kahramanmaraş seçim sonuçlarında AK Parti adayı Fırat Görgel mi CHP adayı Mukaddes Zeynep Arıkan mı önde? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Canlı Kahramanmaraş seçim sonuçları! Kahramanmaraş seçim sonuçlarında AK Parti adayı Fırat Görgel mi CHP adayı Mukaddes Zeynep Arıkan mı önde?

Kahramanmaraş 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Kahramanmaraş seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte, 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm detaylar...

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini 422.222 alınan oy ve %67.60 oy oranı ile AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazanmıştır.

fırat görgel

AK PARTİ ADAYI FIRAT GÖRGEL KİMDİR?

Fırat Görgel, 5 Haziran 1982 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Babası emekli öğretmen, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Fırat Görgel, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak eğitimine devam etmiştir.

2015 yılında AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanlığı'na getirilen Görgel, bu görevin ardından 2020 yılında Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olarak belirlenmiştir.

mukaddes

CHP ADAYI MUKADDES ZEYNEP ARIKAN KİMDİR?

İlk, orta, lise ve üniversiteyi Kahramanmaraşta tamamladı. Daha genç yaşlardan itibaren farklı sivil toplum kuruluşlarında yer alan Arıkan, 2009'a kadar farklı derneklerde başkan yardımcılığı ve başkanlık gibi pozisyonlarda bulundu. Arıkan, 2007 yılında Kahramanmaraş Valiliği tarafından kurulan Turizm Komisyonu'nda aldığı görevle kentin turistik ve tarihi yapılarının envanterinin çıkartılması çalışmalarında yer aldı.

2010 yılında kurulan Türkiye Kent Konseyleri birliği kurucu üyesi de olan Arıkan, birliğin 4 dönem başkanlığını yürütmüştür. 2009-2014 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkan danışmanlığını görevini yürüten Arıkan, çeşitli STK'larda faaliyetlerini yürütmektedir.

Yerel Seçim 2024


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