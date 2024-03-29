HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı Mersin seçim sonuçları! Mersin'deki seçim sonuçlarında Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı Mahmut Bülent Özkan mı önde?

Canlı Mersin seçim sonuçları! Mersin'deki seçim sonuçlarında Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı Mahmut Bülent Özkan mı önde?

29.03.2024 11:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz 2023'ün Mayıs ayının ardından bir kez daha sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara kadar Mersin seçim sonuçları da büyük bir heyecanla takip ediliyor. Mersin'de mevcut belediye başkanı Vahap Seçer ile MHP adayı Serdar Soydan arasında rekabet var. Mersin seçim sonuçları anbean Mynet'te olacak!

Canlı Mersin seçim sonuçları! Mersin'deki seçim sonuçlarında Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı Mahmut Bülent Özkan mı önde?

Mersin seçim sonuçlarıyla ilgili tüm ayrıntılar, anlık tablolar ve devam eden rekabet Mynet'te olacak. Mersin, tüm partiler tarafından büyük öneme sahip. 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin adayı Vahap Seçer, Cumhur İttifakı'nı geride bırakarak belediye başkanı olmuştu. Pazar günü de Mersin seçim sonuçları canlı olarak takip edilecek.

MERSİN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP, Mersin'de mevcut başkan Vahap Seçer'i yeniden aday gösterdi. AK Parti, Mersin'de aday göstermedi, Cumhur İttifakı'nı temsilen MHP'den Serdar Soydan aday oldu.

vavava

İYİ Parti Mersin'de Mahmut Bülent Özkan'ı Yeniden Refah ise İzzeddin Alkan'ı aday gösterdi.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Bitlis seçim sonuçları!Canlı Bitlis seçim sonuçları!
Canlı Antalya seçim sonuçları! Antalya seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Hakan Tütüncü mü CHP adayı Muhittin Böcek mi kazanacak?Canlı Antalya seçim sonuçları! Antalya seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Hakan Tütüncü mü CHP adayı Muhittin Böcek mi kazanacak?
Yunanistan'ın güneyinde şiddetli depremYunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem
Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin mersin seçim sonuçları Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü

Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Kuzenini ziyaret etti, 12 yaşındaki kızını taciz etti! Whatsapp yazışması ortaya çıktı

Kuzenini ziyaret etti, 12 yaşındaki kızını taciz etti! Whatsapp yazışması ortaya çıktı

Pandemi döneminde 4 bin TL'ye ev sahibi oldu! Görenler şaşırıyor

Pandemi döneminde 4 bin TL'ye ev sahibi oldu! Görenler şaşırıyor

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.