Canlı Mersin seçim sonuçları! Mersin'deki seçim sonuçlarında Vahap Seçer mi Serdar Soydan mı Mahmut Bülent Özkan mı önde?

Mersin seçim sonuçlarıyla ilgili tüm ayrıntılar, anlık tablolar ve devam eden rekabet Mynet'te olacak. Mersin, tüm partiler tarafından büyük öneme sahip. 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin adayı Vahap Seçer, Cumhur İttifakı'nı geride bırakarak belediye başkanı olmuştu. Pazar günü de Mersin seçim sonuçları canlı olarak takip edilecek.

MERSİN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP, Mersin'de mevcut başkan Vahap Seçer'i yeniden aday gösterdi. AK Parti, Mersin'de aday göstermedi, Cumhur İttifakı'nı temsilen MHP'den Serdar Soydan aday oldu.

İYİ Parti Mersin'de Mahmut Bülent Özkan'ı Yeniden Refah ise İzzeddin Alkan'ı aday gösterdi.



