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  4. Canlı Muğla seçim sonuçları! Muğla'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın mı, CHP adayı Ahmet Aras mı kazanacak?

Canlı Muğla seçim sonuçları! Muğla'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın mı, CHP adayı Ahmet Aras mı kazanacak?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 17:24
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Türkiye'de yerel seçim heyecanı! Bazı illerin seçim sonuçları merakla bekleniyor. Seçim sonuçları merak edilen büyükşehirlerden biri de Muğla! Sandıktan çıkacak sonuçlar Muğla'daki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muğla'da seçim yarışını AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın mı, CHP adayı Ahmet Aras mı kazanacak?

Canlı Muğla seçim sonuçları! Muğla'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın mı, CHP adayı Ahmet Aras mı kazanacak?

Yerel seçim sürecinde heyecan dorukta! Gündemde yerel seçim varken, bazı il ve ilçelerin seçim sonuçları ise merak konusu oluyor. Bu illerden biri de Muğla. Muğla'daki vatandaşlar Muğla seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Muğla seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları, anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

AK PARTİ'NİN ADAYI AYDIN AĞAN AYAYDIN

muğla

1951 yılı Mardin Derik doğumlu olan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Anavatan Partisi'nden 21. Dönem İstanbul milletvekilliği ve CHP'den 24. Dönem İstanbul milletvekilliği yapmıştır. Ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olan Ayaydın'ın bugüne dek 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Ayaydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmiştir.

CHP'NİN ADAYI AHMET ARAS

Ahmet Aras

3 Şubat 1970'da doğan Ahmet Aras, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 45,69 oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir. Aras, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilmiştir.

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